Es wird erwartet, dass China in den kommenden Jahren bei den Fortschritten im Solarbereich führend sein wird, meint Martin Green, Professor an der University of New South Wales in Sydney. Green wird als Vater der modernen Photovoltaik angesehen. "Wir kommen an den Punkt, an dem China bei der Aufstellung dieser Rekorde dominieren wird“, erklärte er am Dienstag gemäss Bloomberg auf der SNEC PV Power Expo in Shanghai.