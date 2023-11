Die Schweizer Währungshüter treffen in knapp drei Wochen die letzte Zinsentscheidung des Jahres. Volkswirte erwarten, dass sie angesichts einer Inflationsrate von 1,7 Prozent die Zinssätze zum zweiten Mal in Folge beibehalten. “Wir können die Teuerung noch nicht ganz für besiegt erklären”, so Jordan. “Sie liegt zwar wieder knapp unter 2 Prozent. Die Unsicherheit über die künftige Entwicklung ist aber gross.” Angesichts möglicher Zweitrundeneffekte und einer sich abschwächenden Wirtschaft “beobachten wir die weitere Entwicklung sehr genau und werden bei der Lagebeurteilung im Dezember entscheiden, ob die Geldpolitik weiter gestrafft werden muss”, so der Notenbankchef.