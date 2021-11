Wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) mitteilte, hätten im vergangenen Monat 54'391 in Shanghai produzierte Teslas neue Abnehmer gefunden. Im September hatte der Absatz noch rund 56'000 Einheiten betragen. Die Model 3 Limousine und der Model Y SUV der von Elon Musk geleiteten Firma Tesla werden in Shanghai hergestellt. Laut CPCA wurden in China im Oktober insgesamt 1,74 Millionen Fahrzeuge verkauft und damit 14 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor.

(Reuters)