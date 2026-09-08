Mit dieser Einschätzung schwingt die Jefferies-Analystin obenaus. Keine andere Prognose sieht ein derart hohes Kurspotenzial. Vielmehr zeigt sich das Analystenfeld gespalten: Während fünf Expertinnen und Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, raten zehn zum Halten und sieben zum Verkaufen. So liegt Oddo BHF mit einem Kursziel von 660 Franken an zweiter Stelle, Goldman Sachs folgt dicht dahinter mit 652 Franken. Allerdings liegt der Marktkonsens bei 578 Franken. Gemessen am aktuellen Kursniveau impliziert dies ein Gewinnpotenzial von gut 2 Prozent.