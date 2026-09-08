Die Aktien von Geberit notieren am Dienstag in einem schwachen Marktumfeld rund 0,2 Prozent höher bei 564,40 Franken. Eine Kurszielerhöhung sorgt für Stabilität beim Bauzulieferer respektive Sanitärtechniker. Zum Vergleich: Der SMI fällt im frühen Handel wegen des Kurseinbruchs bei Novartis um rund 1,4 Prozent auf 14’086 Zähler.
Das US-Finanzinstitut Jefferies erhöht das Kursziel für Geberit von 698 auf 712 Franken und bestätigt damit die Kaufempfehlung. Das organische Wachstum im zweiten Quartal habe überzeugt, so die Analystin Priyal Woolf. Auch die Umsatz- und Margenguidance sei besser ausgefallen als erwartet. Trotz der hohen Bewertung sehe sie mit der erwarteten Erholung in Europa beträchtliches Aufwärtspotenzial.
Tatsächlich weist Geberit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28x auf die nächstjährigen Ergebnisse auf. Dies liegt deutlich über dem 20-jährigen Durchschnitt von 23,2x und war jüngst nur im Frühjahr 2026 sowie vom Sommer 2020 bis Jahresbeginn 2022 höher. Die Aktien notierten damals allerdings spürbar höher: zwischen 600 und 650 Franken und Ende 2021 sogar bei bis zu 760 Franken.
Mit dieser Einschätzung schwingt die Jefferies-Analystin obenaus. Keine andere Prognose sieht ein derart hohes Kurspotenzial. Vielmehr zeigt sich das Analystenfeld gespalten: Während fünf Expertinnen und Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, raten zehn zum Halten und sieben zum Verkaufen. So liegt Oddo BHF mit einem Kursziel von 660 Franken an zweiter Stelle, Goldman Sachs folgt dicht dahinter mit 652 Franken. Allerdings liegt der Marktkonsens bei 578 Franken. Gemessen am aktuellen Kursniveau impliziert dies ein Gewinnpotenzial von gut 2 Prozent.
Wiederum auf der anderen Seite stehen etwa BNP Paribas, Bernstein oder Rothschild. Sie sind mit prognostizierten Kursniveaus von unter 500 Franken in den kommenden zwölf Monaten deutlich weniger optimistisch. Hier überwiegen Bedenken zur hohen Bewertung von Geberit oder einer möglichen Erholung des Bausektors. Wegen steigender Rohstoff- und Energiekosten dürfte diese nicht so schnell eintreten, wie erwartet.
Mit Material von AWP