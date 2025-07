Ein Sparkurs und robuste Lizenzeinnahmen haben dem schwedischen Netzwerk-Ausrüster Ericsson einen überraschend hohen Quartalsgewinn beschert. «Wir haben unsere Kostenbasis strukturell gesenkt und konzentrieren uns darauf, weitere Effizienzsteigerungen zu erzielen», sagte Vorstandschef Börje Ekholm am Dienstag. Es sei ausserdem ermutigend, dass sich das Wachstum in Nordamerika fortsetze und sich das Geschäft in Europa stabilisiere.