Näher an den Erfahrungswerten als Pierre Andurand halten sich die Strategen von JP Morgan. Sie schreiben von einem Preisanstieg um 20 Prozent bis 2027. Der Bericht stammt von Ende Juni, weshalb das Plus von 20 Prozent nach damaligem Stand auf einen Kupferpreis von über 11300 Dollar in den nächsten Jahren hinausläuft.