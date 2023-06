Die Ermittler kamen dem "Wall Street Journal" zufolge zu dem Schluss, dass es sich bei dem verwendeten Sprengstoff um HMX handele, auch bekannt als Oktogen, der sich für die Zerstörung von Unterwasserinfrastrukturen eigne. Die Besatzung der Jacht habe nach der mutmasslichen Verlegung von Sprengstoff an der Nord Stream 1 Kurs Richtung Polen gesetzt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Personen, die mit der Route der "Andromeda" vertraut seien. Dann sei das Schiff, das nur wenige Tage zuvor von einem deutschen Unternehmen gemietet worden sei, zurück in Richtung Norden gefahren, um nach Vermutung der Ermittler auch Sprengstoff an Nord Stream 2 anzubringen. Bereits im März hatten Medien berichtet, dass die verdächtige Jacht einem Unternehmen aus Polen gehöre, das in ukrainischem Besitz sei. Die Explosionen an den Pipelines ereigneten sich in den Wirtschaftszonen von Schweden und Dänemark.