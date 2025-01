Münchner Vorgänge auch in Wien Gegenstand der Ermittlungen

Die Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte Benko vergangene Woche festnehmen lassen, mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. Auch in der österreichischen Hauptstadt laufen Ermittlungen im Zusammenhang mit den Münchner Vorgängen. Seit Herbst 2024 arbeitet eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Staatsanwaltschaften in Wien, München und Berlin an dem Fall, um die Massnahmen zu koordinieren und sichergestellte Beweismittel leichter untereinander austauschen zu können.