An zwei Standorten in Tirol seien Hausdurchsuchungen durchgeführt worden, teilte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Freitag mit. Gegen eine weitere Beschuldigte werde wegen betrügerischer Krida ermittelt. Sie soll Benko dabei unterstützt haben, Wertgegenstände vor dem Zugriff von Masseverwaltern und Gläubigern zu verbergen, was die Befriedigung der Gläubiger vereitelt oder zumindest erheblich geschmälert haben könnte.