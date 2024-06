Warnung vor überhasteter Regulierung

Seine Verweise auf die Versäumnisse der Bankenaufsicht — zu der Finma und die Schweizerische Nationalbank sowie im weiteren Sinne das Finanzministerium gehören — bringen ihn nun in der Debatte, die in den nächsten Monaten folgen wird, in Konfrontation mit eben jenen Akteuren.