Der Name des Nachfolgers oder der Nachfolgerin könnten bereits an der Generalversammlung der Bank im Jahr 2025 bekanntgegeben werden. Auf der Shortlist sollen sich laut FT-Bericht Iqbal Khan, Leiter der UBS-Vermögensverwaltung, befinden wie auch Rob Karofsky, Investmentbank-Chef. Beatriz Martin Jimenez, Leiterin Non-Core and Legacy und President EMEA, hat offenbar ebenfalls Chancen auf die Ermotti-Nachfolge wie auch Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse.