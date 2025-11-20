Die UBS-Führung versucht derzeit, die Schweizer Regierung dazu zu bewegen, geplante Änderungen der Regulierung abzuschwächen, die dem Institut zusätzliche Kapitalanforderungen von bis zu 26 Milliarden Dollar auferlegen könnten. Die Bank befasst sich bereits seit einiger Zeit mit möglichen Reaktionsszenarien auf die erwogenen Kapitalregeln und soll Berichten zufolge auch Gespräche mit US-Finanzminister Scott Bessent über eine potenzielle Verlagerung des Hauptsitzes geführt haben.