UBS hat alle zum Zeitpunkt der Übernahme gesetzten Ziele übertroffen, und die Aktie ist im letzten Jahr um 35 Prozent gestiegen. Eine der wichtigsten Lehren, die der Bankensektor aus der Credit-Suisse-Saga ziehen kann, ist die Wichtigkeit, die Bilanzen liquider zu halten - eine Verantwortung sowohl der Banken als auch der Gesetzgebung, so Ermotti. Die Verbreitung sozialer Medien unterstreicht diese Bedeutung, denn wenn eine Bank strukturell in die Verlustzone gerät und Reputationsprobleme hat, können soziale Medien eine Rolle spielen, so Ermotti. Einlagen können in einer «Nano-Sekunde» abgezogen werden, sagte er.