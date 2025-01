Die UBS peilt angesichts der laufenden Integration der Credit Suisse vorerst keine weiteren Zukäufe an. «Zuallererst müssen wir die aktuelle Übernahme verdauen und umsetzen», sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zum Fernsehsender CNBC.