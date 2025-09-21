Wie verlässlich ist die US-Unterstützung unter diesem Präsidenten noch?

Das macht die USA nicht zu einem Unterstützer russischer Angriffe auf die baltischen Staaten. Auch Trump erneuerte auf dem Nato-Gipfel die Zusage, dass der Beistand für die Bündnispartner nach Artikel fünf durch die Supermacht Bestand habe. Aber seine sich ständig ändernden Botschaften haben bei den Europäern nach übereinstimmender Einschätzung vieler EU-Diplomaten nachhaltige Zweifel geweckt, wie verlässlich die US-Unterstützung unter diesem Präsidenten noch ist. Auch die Bundesregierung zeigt sich zunehmend ernüchtert über die Rolle der USA - vom Ukraine-Krieg bis zum Zollstreit.