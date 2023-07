270 Menschen seien festgenommen worden, teilte Innenminister Gerald Darmanin am frühen Samstagmorgen mit. Seit Beginn der Krawalle wurden damit insgesamt mehr als 1100 Menschen in Gewahrsam genommen. Ausgelöst wurde die Gewalt durch den Tod eines 17-Jährigen nordafrikanischer Abstammung, der am Dienstag von einem Polizisten erschossen wurde. Zu Ausschreitungen kam es nicht nur in Paris, in dessen Vorort Nanterre Nahel M. getötet wurde, sondern auch in Marseille, Lyon, Toulouse, Strassburg und Lille. 45'000 Polizistinnen und Polizisten waren Darmanin zufolge im ganzen Land im Einsatz. 200 von ihnen seien verletzt worden. An diesem Samstag soll Nahel in seinem Heimatort Nanterre beerdigt werden.