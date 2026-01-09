Trump hat sich zu der Nachfolge schon ​oft und auch widersprüchlich geäussert. So hatte er Mitte Dezember gesagt, er ziehe entweder Warsh oder Hassett in Betracht. Später dann hatte er erklärt, es seien noch drei oder vier ‌Kandidaten im Rennen. Trump hat auch erklärt, dass der ⁠neue Fed-Chef seinen Vorstellungen folgen muss. Er wolle, dass ‌der Neue die Zinsen senke, wenn es dem Markt gut gehe, hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. ‍Die Inflation werde sich selber regeln. Die USA sollten durch Erfolg nicht nach unten gezogen werden. «Jeder, der mir dabei widerspricht, wird niemals Fed-Vorsitzender sein», schrieb ​Trump. Eigentlich agiert die US-Notenbank politisch unabhängig.