Auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach sich für eine erneute Verlängerung von Stoltenbergs Amtszeit aus. Das wäre "wirklich eine gute Lösung", sagte Frederiksen dem Rundfunksender DR. Die dänische Regierungschefin gilt selbst als mögliche Nachfolgerin, wenngleich sie solche Ambitionen am Donnerstag zurückwies. "Ich mag meinen Job sehr gerne, und ich habe die Absicht, ihn zu behalten", sagte sie in dem Interview. "Also nein, ich bin nicht auf dem Sprung zur Nato."