Der Bitcoin-Preis war seit Anfang Mai tendenziell gestiegen, nachdem die Waffenruhe und die Hoffnung auf eine Öffnung der Strasse von Hormus den Kurs gestützt hatten. Jetzt aber haben sich die Spannungen am Persischen Golf wieder deutlich zugespitzt. Der Iran hat nach Angaben des US-Militärs nahe der Strasse von Hormus Angriffe auf US-Kriegsschiffe mit Raketen, Drohnen und Kleinbooten unternommen, die abgewehrt wurden. US-Präsident Donald Trump sagte aber, der Waffenstillstand mit dem Iran sei weiterhin in Kraft.