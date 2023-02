Der aktuelle Kurssturz erschwere es dem Mischkonzern, in den kommenden ein bis zwei Jahren neue Schulden aufzunehmen oder bestehende zu refinanzieren, warnte die Rating-Agentur Moody's. Allerdings würden erst 2025 Verbindlichkeiten in grösserem Umfang fällig. Den Experten von Fitch zufolge haben die Turbulenzen dagegen keinen kurzfristigen Einfluss auf die Kreditwürdigkeit. Auch an den Prognosen für die Mittelzuflüsse ändere sich nichts.