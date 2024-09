Siegfried werde die Aktien aus dem Eigenbestand liefern, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Es würden also keine neuen Anteile ausgegeben. Die Erhöhung des Anteils zeige das Vertrauen des grössten Aktionärs in das Geschäftsmodell und die Strategie von Siegfried, erklärte Konzernchef Marcel Imwinkelried in dem Communiqué.