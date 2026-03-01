«Es hat meine Geduld gefordert», sagt «Schoggi-König» Ernst Tanner und erzählt gegenüber Blick exklusiv von seinem Coup, an dem er lange gearbeitet hat. «Ich habe gerade den Vertrag mit der Regierung von Dubai unterschrieben.» In den nächsten sechs Monaten werde geplant, um dann vor Ort ein «Home of Chocolate» zu bauen.