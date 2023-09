Letzter Analyst gibt Sell-Rating auf

Bis 2026 soll der bereinigte Gewinn je Aktie laut Mosesmann bei bis zu 20 Dollar liegen. Der Durchschnitt der von Bloomberg berücksichtigten Analysten geht bis im Jahr 2025 von einem Gewinn von etwa 10 bis 16 Dollar pro Aktie aus. In den letzten Wochen hat auch der letzte Analyst an der Wall Street sein «Verkaufs»-Rating für Nvidia aufgegeben. Bei Bloomberg stehen nun 58 «Kauf»-Ratings vier «Holds» gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist nach dem hervorragenden Ergebnisbericht des Chipherstellers in der vergangenen Woche auf 644 Dollar gestiegen und liegt nun so weit vom Aktienkurs entfernt wie seit Januar nicht mehr.