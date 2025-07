Laut Commerzbank-Analyst Michael Pfister scheint Trump weiterhin die Grenzen dessen auszutesten, was er in Bezug auf die Fed-Unabhängigkeit wagen kann. «Die verbalen Angriffe nehmen immer weiter zu, zuletzt hat sich das Umfeld von Trump auf die Fed-Renovierung konzentriert und versucht, Powell an dieser Stelle einen Betrug anzudichten.» Und selbst wenn Trump am Ende vor einer Powell-Entlassung zurückschrecke, so habe er doch betont, dass er nur «Niedrigzins»-Kandidaten für die Nachfolge in Betracht ziehe: «Das heisst, auch ohne formelle Entlassung dürfte die Fed-Geldpolitik im kommenden Jahr wohl weiter unter Druck bleiben.»