Kit begann seine Karriere 1984 in einer Research-Boutique in Frankfurt und arbeitete 14 Jahre lang als Ökonom für The Mitsui Bank und SG Warburg sowie als Währungs-, Zins- und Kreditstratege bei NatWest/RBS, wo er auch globaler Leiter Research war . Kit wurde in Kenia geboren und wuchs in Frankreich auf, wo er auch 20 Jahre lang lebte. Er studierte Wirtschaftswissenschaften am University College in London.