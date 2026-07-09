Sie gingen in der vergangenen Woche um 2.000 auf 215.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 217.000 Anträgen gerechnet. Der Wert aus der Vorwoche wurde um 2.000 auf 217.000 nach oben revidiert.