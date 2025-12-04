Vom US-Arbeitsmarkt kommen überraschend positive Signale. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen in der Vorwoche mit 191.000 so niedrig aus wie seit über drei Jahren nicht mehr, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 220.000 gerechnet, von 218.000 in der Woche zuvor. Zudem signalisierten die Unternehmen im November weniger Stellenstreichungen: Die Zahl der geplanten Kündigungen sank im Vergleich zum Vormonat um 53 Prozent auf 71.321, wie die Personalberatung Challenger, Gray & Christmas mitteilte. Allerdings waren dies immer noch 24 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und der höchste November-Wert seit 2022.