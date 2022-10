Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legte um 29'000 auf 219'000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im historischen Vergleich bleibt die Zahl aber niedrig. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 204'000 Anträgen gerechnet. Die Zahl der Erstanträge war in der Woche zuvor etwas niedriger als bisher ermittelt ausgefallen. Das Arbeitsministerium revidierte den Wert um 3000 auf 190'000 nach unten.