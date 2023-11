Zuletzt hatte die Fed ihre Leitzinsen im Juli angehoben und sie seitdem in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehalten. An den Finanzmärkten werden derzeit keine weiteren Erhöhungen erwartet. Vielmehr wird damit gerechnet, dass sich die Inflation in den kommenden Monaten weiter abschwächt. Nachdem die Inflationsrate im Sommer 2022 bei Werten über 8,0 Prozent den höchsten Stand seit etwa 40 Jahren erreicht hatte, war die Teuerungsrate auf zuletzt nur noch 3,2 Prozent im Oktober gesunken. Die US-Notenbank strebt mit ihrer Geldpolitik eine Inflation von zwei Prozent an.