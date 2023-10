In der vergangenen Woche ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 13'000 auf 198'000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 210'000 Anträgen gerechnet. In der Woche zuvor waren noch 211 000 Anträge registriert worden.