Macht es Sinn, die Vermögenslage frühzeitig festzuhalten, um Streit um den Nachlass zu vermeiden?

Ja, das ist sinnvoll. Nur so lässt sich ermitteln, was dem überlebenden Ehegatten gehört und was in den Nachlass fällt. Mit zunehmendem Zeitablauf weiss kein Mensch mehr, was in die Ehe eingebracht, was geerbt und wie investiert wurde.