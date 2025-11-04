Führende Politiker sowohl der Republikaner als auch der Demokraten sprachen am Montag von einem möglichen Ausweg aus der Blockade. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, John Thune, zeigte sich optimistisch. «Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns hier einem Ausweg nähern», sagte er. Der einflussreiche Demokrat Dick Durbin äusserte sich ähnlich, verwies jedoch auf den zentralen Streitpunkt bei den Verhandlungen: die zukünftige Finanzierung von Subventionen für die Krankenversicherung.