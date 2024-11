Dem «Wall Street Journal» zufolge liegt Trump auch ein Vorschlag vor, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu zwingen, indem die USA Waffenlieferungen zurückhalten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte Trump als einer der Ersten zum Wahlsieg - und lobte dabei auch eine US-Aussenpolitik unter der Devise «Frieden durch Stärke». Er hatte den Kandidaten Trump im September in New York getroffen.