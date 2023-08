Zentralbankpräsident Thomas Jordan sagte an der Medienkonferenz bei der letzten Zinserhöhung im Juni, dass "höchstwahrscheinlich weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, um die Inflation dauerhaft unter 2 Prozent zu halten.“ Dies, weil in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit einer Welle von Mietzins- und Strompreiserhöhungen gerechnet werden muss. Im Januar 2024 sollen deshalb die Preise in der Schweiz deutlich steigen.