LSEG-Daten zufolge umfahren die unter liberianischer Flagge fahrende «Serifos» sowie die chinesischen Schiffe «Cospearl Lake» und «He Rong Hai» dabei die iranische Insel Larak.
Die Durchfahrt erfolgt parallel zu den beginnenden Friedensgesprächen in Pakistan. Die Blockade der Meerenge durch die Regierung in Teheran seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar stört die weltweite Energieversorgung und treibt die Ölpreise in die Höhe.
Das US-Militär startete zuvor nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Strasse von Hormus.
(Reuters)