Laut der Studie dürften die steigenden Speicherpreise die PC-Nachfrage stärker bremsen als vom Markt eingepreist. Logitech erziele mehr als 50 Prozent der Umsätze im PC-Markt und weitere 30 Prozent hingen vom Gaming ab. Damit seien die Nachfragerisiken im Branchenvergleich hoch und Schätzungsanpassungen waren notwendig. Zudem wird darauf verwiesen dass die Grossbank davon ausgeht, dass auch die Konsenserwartungen noch zurückkommen dürften.