Mit Nvidida-Chips ausgestattete Computer würden sowohl von Microsofts Surface-Marke ​als auch von anderen ​PC-Herstellern wie Dell ​erwartet. Microsofts Bemühungen, auf akkuschonendere Chips umzusteigen, ‌haben bislang keinen nennenswerten Verkaufsboom ausgelöst. Der wichtigste Konkurrent Apple, der ​eigene ​Chips verwendet, ⁠stellte im März aktualisierte ​MacBooks mit den ⁠neuesten M5-Chips vor. Reuters hatte ‌erstmals 2023 über Nvidias Pläne berichtet, CPUs ‌zu entwickeln, die Microsofts Windows-Betriebssystem ​nutzen und auf Arm-Technologie basieren.