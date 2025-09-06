Die Währungshüter hatten den Einlagenzins - das ist der Leitzins im Euroraum - im Zuge einer nachlassenden Inflation zwischen Juni 2024 und Juni 2025 insgesamt achtmal gesenkt. Noch Anfang Juni 2024 hatte der Satz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder horten, bei 4,0 Prozent gelegen. Die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft ist inzwischen aber weitgehend unter Kontrolle: Sie lag im August bei 2,1 Prozent. Das liegt nur minimal über der Zielmarke von 2,0 Prozent, die die Notenbank für die Wirtschaft als optimales Niveau erachtet. Im Juli und Juni hatte die Rate sogar genau die EZB-Zielmarke getroffen. Zudem hat sich die Wirtschaft in der Euro-Zone trotz der Trump-Zölle bislang ziemlich widerstandsfähig gezeigt, wie EZB-Direktorin Isabel Schnabel unlängst in einem Reuters-Interview sagte.