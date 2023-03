Der Präsident der Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, muss sich noch entscheiden, ob er die Beschleunigung der Zinserhöhungen der Zentralbank unterstützen wird, wenn sich die Beamten später in diesem Monat treffen, da es Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation nicht wie erhofft abkühlt. "Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt offen dafür, ob es 25 oder 50 Basispunkte sind", sagte Kashkari am Mittwoch in einer Frage-und-Antwort-Sitzung in Sioux Falls, South Dakota. "Für mich ist es viel wichtiger, was wir im sogenannten Dot-Plot signalisieren", fügte er hinzu und bezog sich auf die vierteljährliche Prognose der Fed für den Verlauf ihres Leitzinses.