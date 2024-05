Die Kapsel mit zwei Astronauten an Bord soll nun frühestens am kommenden Samstag abheben, wie der amerikanische Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing und die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitagabend mitteilten. Damit habe man vier Tage mehr Zeit, um ein Heliumleck zu untersuchen, das zu der jüngsten Verzögerung führte. Zuletzt war der Start frühestens für Dienstag geplant gewesen, nachdem er unter anderem wegen Problemen mit der Trägerakete Atlas 5 im Mai bereits mehrfach verschoben worden war. Das Programm liegt mehrere Jahre hinter dem Zeitplan und mehr als 1,5 Milliarden Dollar über dem Budget.