Wie wird der Prozess verlaufen?

Nach Verlesen der Anklage haben Verteidigung und der Angeklagte selbst das Wort. Benko steht es frei, sich umfänglich zum Sachverhalt oder auch zu anderen, weit darüber hinaus reichenden Vorwürfen zu äussern. Die geplanten zwei Verhandlungstage können nach bisheriger Einschätzung des Gerichts eingehalten werden. Die grosse Frage ist - wie bei jedem Prozess - ob Beweisanträge der Verteidigung das Verfahren verzögern. Das mediale Interesse am ersten Auftritt Benkos seit Antritt seiner U-Haft ist jedenfalls gross. Rund 70 Journalistinnen und Journalisten haben sich angemeldet.