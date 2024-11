An der Wall Street gehen die Meinungen auseinander

Der ausserbörsliche Overnight-Handel ist seit der Pandemie bereits häufiger geworden. Unternehmen wie Robinhood Markets und Interactive Brokers Group ermöglichen es Kunden, 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche US-Aktien über den alternativen Handel von Blue Ocean zu kaufen und zu verkaufen System. Um das wachsende Interesse der Handelsplätze an diesem Geschäft zu unterstreichen, hat die New Yorker Börse kürzlich einen eigenen Antrag eingereicht, der den Handel an Wochentagen während anbieten soll.