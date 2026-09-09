Dabei will der Konzern laut Medienberichten auch ins Geschäft mit auffaltbaren Smartphones einsteigen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll das Gerät zusammengeklappt etwa die Abmessungen eines Reisepasses haben. Es wird das erste Neuheiten-Event unter Regie des neuen Apple-Chefs John Ternus sein, der zum Monatswechsel den Spitzenjob übernahm.