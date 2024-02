Der führende republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump muss sich noch während des Wahlkampfs seinem ersten Gerichtsverfahren stellen. Im New Yorker Prozess um eine mutmassliche Schweigegeldzahlung an eine Porno-Darstellerin lehnte Richter Juan Merchan am Donnerstag den Antrag des Geschäftsmanns ab, das Verfahren zu verwerfen. Damit dürfte das Hauptverfahren am 25. März beginnen, das auch das erste Strafverfahren gegen einen ehemaligen Präsidenten in der Geschichte der USA sein wird. Eine Stellungnahme von Trump lag zunächst nicht vor. Er hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Im Laufe des Tages wurde eine Entscheidung über den weiteren Verlauf eines zweiten Falles im Bundesstaat Georgia erwartet.