Nach dem starken ersten Semester ist Givaudan laut Konzernchef Gilles Andrier auch gut ins zweite Halbjahr gestartet. In den Monaten Juli und August habe man an die Vormonate anknüpfen können, sagte er Ende August am Investorentag. Analysten rechnen daher mit einem zweistelligen organischen Wachstum im dritten Quartal, wobei sich die Währungseffekte abgeschwächt haben dürften.