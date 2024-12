Die Zunahme des Insertionsvolumens und eine kürzere Insertionszeit zeige sich auch in der Mehrheit der Kantone. Die Zahl inserierter Mietwohnungen sei in 21 von 26 Kantonen gestiegen. Gleichzeitig gab es nur in 8 Kantonen längere Insertionszeiten, am meisten in Appenzell Innerrhoden (+3 Tage) und in Neuenburg (+4 Tage).