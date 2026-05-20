Wie präsentiert sich die Kapitalseite?

Die Swiss Life ist seit Jahren sehr solide kapitalisiert, und das dürfte sich auch in diesem Jahr so fortsetzen. Der Versicherer misst dies, wie auch die Schweizer Konkurrenz, am Swiss Solvency Test (SST) der Finma. Diesbezüglich strebt der Konzern eine SST-Quote im Bereich von 140 bis 190 Prozent an. Nach den 213 Prozent zum Ende des letzten Jahres, gehen Analysten weiterhin von einem Wert aus, der über der Ziel-Bandbreite liegt.



Damit sei eine wichtige Bedingung erfüllt, um Zusatzausschüttungen vornehmen zu können, heisst es bei der ZKB. Mit dem bis Ende Mai 2026 laufenden Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von 750 Millionen Franken werde dies auch getätigt. Für dieses Jahr geht die ZKB von keiner weiteren Ankündigung zu einem nächsten Aktienrückkauf aus. Die Cash-Bestände würden für das laufende Programm und die hohen Dividendenzahlungen beansprucht.