Zum Vorjahresmonat gingen die Preise der ​Hersteller im November um 1,7 Prozent zurück. Ökonomen hatten hier mit einem Rückgang um 1,9 Prozent gerechnet, nachdem im ‌Oktober ein Minus von 0,5 ⁠Prozent zu verzeichnen war. Die Preise ‌gelten ab Werk, also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in ‍den Handel gelangen. Erzeugerpreise gelten als frühe Signalgeber für den Verlauf der Verbraucherpreise. Die Inflation in ​der Euro-Zone lag im Dezember mit 2,0 ‍Prozent exakt auf dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent.