Die Erzeugerpreise legten im Monatsvergleich um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat waren die Preise noch um 0,1 Prozent gefallen. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat fielen die Erzeugerpreise im Oktober um 0,5 Prozent. Dies war so erwartet worden.