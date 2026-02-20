Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, fielen im Januar im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Erzeugerpreise sanken damit den elften Monat in Folge und so stark wie seit April 2024 nicht mehr. Analysten waren im Schnitt von einem Rückgang um 2,2 Prozent ausgegangen, nach minus 2,5 Prozent im Dezember.